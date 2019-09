Videopäevik: Koge stripparifilmi «Seksikad sulid» esilinastust Torontos koos diiva Jennifer Lopeziga

Äsja 50-aastaseks saanud Lopez on tedagi igihaljas kaunitar, ent rolli jaoks ajas naine end iseäranis vormi, õppides ära koguni postitantsu. Vaata videopäevikut filmi esilinastuselt Toronto filmifestivalil:

Naiste kambavaimust ja seltskonna stripparite sulleritalendist rääkiv linalugu «Seksikad sulid» ( Hustlers ) põhineb New York Magazine'i ajakirjanik Jessica Pressleri aasta eest ilmunud ning palju kõmu tekitanud artiklil , mis avalikustas oma kliente rahast tühjaks raputavate stripparite trikid.

Toronto filmifestivalil esilinastunud filmis haub Lopezi karakter Ramona kättemaksu Wall Streeti ärihaide vastu, kes tema silmis lihtrahva tagant varastavad ning seega tuleks neilt pisut «intressi» võtta. «See on nagu panga röövimine, aga selle vahega, et meil on võti,» ütleb ta.