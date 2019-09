Filmikägu: Häid uudiseid Eesti kinomaastikult ehk Hollywood vireleb, aga Tallifornia õitseb!

«Kinosügis jätkub Eesti esimese startup-komöödiaga «Ükssarvik», mille lavastaja, stsenarist, kaasmonteerija ja produtsent Rain Rannu on meil külas. Võib olla leiame talle mõne tiitli intervjuu käigus veel juurde,» tutvustavad saadet selle tegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold. «Uudistes leiab tõestust taaskord väide, et Hollywoodil on värsked ideed otsas. Töösse läheb filmi «Face/Off» uusversioon. Arutleme, kes võiksid Travolta ja Cage'i välja vahetada.»



Uudiste rubriigis tuleb juttu uutest filmidestki: ekraanile jõuavad animafilm «Paharet», Vene film «Kallis isa» ja vanamoodsat elegantsi pakkuv «Downton Abbey».



Kuula «Filmikägu» värsket osa: