Rongist maas? Vaata enne filmi vaatamist ametlikku kokkuvõtet «Downton Abbey» seriaalist

Kuus hooaega jooksnud seriaal (esmakordselt eetris 2010. aastal) jälgis aristokraatliku Crawley perekonna elu kuningas Edward VII järgsel Inglismaal ning lõppes 2015. aasta esimesel jõulupühal eetrisse jõudnud pühadeepisoodiga. Sarja edu sai selgeks kohe: juba esimene osa jõudis 11,6 miljoni vaatajani ning viimase osa vaadatavus ei jäänud pikalt maha. Sari haaras 2011. aastal endale koguni Guinnessi rekordi kui kriitikute poolt kõige kõrgemalt hinnatud telesari (mille ületas samal aastal siiski «Halvale teele»).

Arvestades seriaali globaalset menu, on igati teretulnud ka film kõigile neile, kes armastatud tegelastele kaasa harjunud elama. Filmi toodavad Carnival Film & Television ja Focus Features, stsenaariumi kirjutab sarja stsenarist Julian Fellowes. Lavastaja vastutus on usaldatud kogenud telerežissöörile, kes on lavastanud osi mitte vaid «Downton Abbey'le», vaid ka näiteks «30 Rockile», «Seksile ja linnale» jt sarjadele.