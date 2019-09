Väärtkino Tartus: Vaata kogu kava! Ungari filmiõhtutel saab näha 80ndate Oscari-filmi «Mephisto»

Terve sügise vältel saab Tartu Elektriteatris näha valikut Ungari filmikunstist. Kavas on nii kõikjal maailmas auhindu pälvinud, kui ka vähem tuntud ent ungarlaste endi poolt palavalt armastatud kinolugusid.

Filmid jõuavad kinolinale koostöös Ungari Instituudiga. «Ungari viimaste aastate väärtfilmid on linastunud Cannes'i, Berliini ja Tallinna rahvusvahelistel filmifestivalidel. Hea meel on nüüd tuua ainulaadne kava ka Tartu filmisõpradeni,» rääkis Ungari instituudi juhataja Tamás Orosz.

Žanritest on esindatud ajaloolised suurekraniseeringud, kaasaja filmitegijate uusteosed, sotsialismiaegne satiir, aga ka madjarite lemmikmultifilmid lapsepõlvest.

Ungari filmitegijad on filmimaailma areenil tegutsenud kino algusaegadest peale, alates vendade Lumière'ide esimeste filmide esilinastusest 1896. aastal Budapesti kuninglikus hotellis. Teiste seas on silmapaistvad Ungari režissöörid István Szabó («Mephisto», «Kolonel Redl»), Béla Tarr («Perekondlik tulepesa», «Mees Londonist», «Saatana tango») ja Miklós Jancsó («Ilusal sinisel Doonaul», «Mulle andis Vanajumal laterna kätte Pestis» jt), kelle filmograafias on enam kui 70 nime.