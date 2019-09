Treilerid: Jõuliselt turule sisenev Apple TV+ trumpab korkurente kolme põneva lipulaevaga

Esialgse 1 miljardi dollari asemel Bloombergi andmetel originaaltoodangusse 6 miljardiga inversteeriv Apple pole selgelt turule tulnud mütsiga lööma ning on hoolitsenud selle eest, et juba stardis konkurentidest välgu ja pauguga ette põrutada.



Teenuse lipulaevadeks on kolm seriaali: 600 aasta kaugusel tulevikus toimuv düstoopiline ulmeseriaal «See» nägemise kaotanud inimhõimust peaosas «Aquaman» Jason Momoaga (juba sarja pelgalt üks osa maksvat oma 15 miljonit taala), Reese Witherspooni ja Jennifer Anistoni sarmile (osades ka Steve Carell) toetuv teleintriigidest rääkiv draamaseriaal «The Morning Show» ning kirjaneitsi Emily Dickinsoni elust inspireeritud komöödiasari «Dickinson» peaosas noorukese Oscari-nominendi Hailee Steinfeldiga.



Nagu kombeks Amazonil ja Hulul (ning pole kombeks Netflixil), hakkavad enamik sarju debüteerima korraga kolme episoodiga, seejärel ilmub üks osa nädalas (mõned sarjad pannakse ka tervikpaketina välja).



Apple omandas muuhulgas ka Bryce Dallas Howardi loodud, isadusest rääkiva doksarja «Dads» leviõigused ning peatselt saab teenuses kättesaadavad olema ka Oprah Winfrey dokusaade, Steven Spielbergi «Amazing Stories» uusversioon ning Aaron Pauli («Halvale teele») ja Octavia Spenceri krimisari «Truth Be Told» ja palju muud.



