Uus Eesti dokk: Kapitalismi hüljata püüdev Hollandi «prohvet» üritab Tallinnas rahavaba elu rajada

Film jälgib, kuidas Hollandist pärit Mark otsib võimalust elada väljaspool kapitalismi. Ta kutsub inimesi liituma Tallinnas tegutseva kogukonnaga, kus elatakse ilma rahata, ning omavahel jagatakse oskusi, kogemusi, toitu ja armastust. Dokumentaal valmis nelja aasta jooksul ja selle käigus läbisid filmitegijad koos peategelasega värvika, kohati tragikoomilise, kuid tänapäeva ühiskonda väga hästi peegeldava teekonna.



«Ükski prohvet pole kuulus omal maal, nii ka selle filmi peategelane Mark. Endine edukas squashi treener pööras selja oma senisele Londoni keskklassielule ning reisis Eestisse, kus õppis joogaõpetajaks. Oma uusi oskusi ja teadmisi hakkas Mark jagama tasuta ning sellest sündis idee luua Tallinna Jagamiskogukond, mis pakub võimalust elada rahavaba elu. Skvottimine, jagamine, freegan'lus ja kommuunielu on Eestis enamasti avastamata nähtused. Selline alternatiivne elustiil tekitab kohalikes uudishimu ja Margi jaoks avanevad just kui võluväel kõik uksed,» selgitab Minna Hint oma filmi telgjoont.



Kaasrežissöör Meelis Muhu täiendab: «See on film päriselust. Mark on uussiiruse moevoolu esindaja, kes on võimeline puistama oma südant võhivõõrale, mõjudes ühtaegu karismaatiliselt ja loomulikult, aga samas tekitab selline eksperiment küsimuse, et äkki tema ideed on üllamad kui ta ise.»