Ehk tärkab endalgi miljardiidee? Start-up komöödia «Ükssarvik» tegijad jagavad publikuga kogemusi

Filmi autoriks ja lavastajaks on edukas tehnoloogiaettevõtja Rain Rannu, kes proovis filmi alal esimest korda kätt 2016. aastal gerilja-stiilis vändatud komöödiaga «Ameerika suvi». «Ükssarvik» on tema teine täispikk mängufilm. «Mulle meeldib teha filme maailmadest, mida hästi tunnen,» räägib Rannu ning usub, et uus film on huvitav ja õpetlik nii tehnoloogia valdkonna inimestele kui laiemale vaatajaskonnale.