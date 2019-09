Naerutaja Kanal 2s: Rahahädas Eddie Murphy kantseldab «Issi lasteaias» karja jõmpsikaid

Kogupere komöödia kahest töötuks jäänud sellist, kes rahamurede lahendamiseks avavad kodus lasteaia. Reklaaminduses töötavad Charlie (Eddie Murphy) ja Phil (Jeff Garlin) vallandatakse ja ei leia uut tööd. Et end rahahädast päästa otsustavad nad avada Charlie kodus lasteaia. Peagi on nende hoole all mitmed lapsed ja lasteaed kogub populaarsust. Kuid see odav ja lastesõbralik lastead on pinnuks silmas Chapmani Akadeemiale – elitaarsele eelkoolile, kus direktor proua Harridan (Anjelica Huston) ranget distsipliini nõuab ja koolivormides neljaaastastel võõrkeeli tuupida laseb.