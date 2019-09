Komöödia Kanal 2s: «Pohmakas 3» pole pulma ega poissmeestepidu, aga käkiosav punt upub ikkagi põlvini supis

Möllukomöödia kolmas osa. Möödunud on kaks aastat. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) ja Doug (Justin Bartha) elavad kodus õnnelikku ja üksluist elu. Ainsana pundis pole aga eluga rahul Alan (Zach Galifianakis). Tal pole endiselt ühtki eesmärki, ta on loobunud ravimitest ning annab igale pähekargavale mõttele kohe järele. Alani puhul tähendab see, et piire ta ei tunne, puuduvad igasugused filtrid ja kaine otsustusvõime, kuni isiklik kriis sunnib teda vajalikku abi otsima. Mõistagi aitavad just sõbrad tal esimest sammu astuda. Sel korral ei ole ühtegi poissmeestepidu, ei ühtegi pulma. Mis saaks küll valesti minna? Aga uskumatu, midagi siiski saab! Film ei sobi alaealistele.