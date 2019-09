Kinoõhtu Kanal 2s: Kirglikus komöödias «Pärast päikeseloojangut» käib jaht Napoleoni briljantidele

Põnevuskomöödia tippvaraste paarist ja FBI agendist, kes ei mõtlegi neile armu anda. Max (Pierce Brosnan) ja tema seksikas kaaslanna Lola (Salma Hayek) röövivad ühe maailmakuulsatest Napoleoni briljantidest ja kavatsevad ennast selle varandusega Bahamale sisse seada. FBI agent Stan (Woody Harrelson) on aga veendunud, et vargad ei suuda näppe eemal hoida ka 70 miljonit dollarit maksvast teisest Napoleoni briljandist, eriti veel, kui see tuuakse otse röövlite kodusadamasse.