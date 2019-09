Emme ja beebi kinopäev: Titasõbralikel seanssidel tulevad näitamisele «Angry Birds 2: Kurjad linnud. Film» ja «Kohtunik»

Kui emme tahab kinno, siis emme läheb kinno! Koostöös Juku Mänguasjakeskusega igakuiselt toimuval Emme ja Beebi Kinopäeval saavad kõik emmed koos beebiga meeldivalt kino nautida, kartmata, et lapse naerukilked või nutt kaaskülastajaid häiriks. Kuidas nii? Sest ka nemad on lastega!

Filmivalikut tehes lähtutakse sellest, mida uut kinokavas on ja mis sobiks ka pisikestele silmadele. Animatsioonid ja filmid on lastesõbralikus 2D formaadis. Saalis põlevad nõrgad tuled terve seansi vältel ja heli on vaiksem.