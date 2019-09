Hea või halb idee? Microsofti noortöötajad laulavad kummalises muusikalis oodi Bill Gatesile

Siiski pole tegu põhjakorealiku liidriülistusega, vaid muusikali jagub üksjagu ka eneseiroonilist nalja Windows Vista ja Windowsi telefonide pihta. Mashable vahendab, et muusikal ja video valmisid 8 nädala jooksul (vabast ajast!) ning selles lõid kaasa 150 Microsofti praktikanti ning töötajat. Kuigi meedias nimetatakse noortöötajate öötunde röövinud projekte veidi piinlikuks, siis korra läbi vaadata tasuks see juba puhtalt sellepärast, et idee on originaalne ja tulemus sai küllalt meelelahutuslik. Ei maksa muidugi arvata, et mõni professionaalne loovagentuur asjaga seotud polnud.