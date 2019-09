Nädala uued filmid: Kuninglik visiit, rikkurkoera penielu, hingetühjus pärast sõda, tants päranduse ümber ja miljard dollarit

Filmi nimitegelaseks on ebatavaliselt pikka kasvu ebamaise välimusega tütarlaps Iia, kes on rindelt tagasi pöördunud ning püüb hospitalis medõena töötades ja kommunaalkorteris 3-aastast Pašat kasvatades mingitki elulist terviklikkust taas üles leida. Ümberpiiratud linn on vabanenud, ent sõda on endast jätnud kõmiseva tühjuse ja hirmutavatest mälestustest läbikasvanud oleviku. Iia letargilisse seisundisse toob muutuse temperamentne rindekaaslane Maša, kes samuti Leningradi jõuab ning on täis soove ja elujanu ning annab loo arengule hoopis jõulisema pöörde. See on film läheduse otsimisest olukorras, kus kõik tavapärased viisid selleks on hävinud ning soojuse leidmine nõuab ebainimlikke pingutusi.

Balagov ja kõigest 24-aastane väga andekas naisoperaator Ksenija Sereda loovad koos väga detailitäpse, ent samas tugevalt stiliseeritud ja visuaalselt kütkestava maailma. See on noorte autorite film, mis on vaba paatoslikust krambist ning vaatab julgelt otsa inimese vastuolulisele olemusele ja sõjaga kaasnevate moraalsete valikute väga kõrgele hinnale.

Apollo Kinodes alates 16. septembrist 2019.





Humoorikas vene mängufilmis «Kallis isa» (Дорогой папа) maksavad minevikupatud oma tütre hüljanud isale kätte väga ootamatul moel.

Vadim (Vladimir Vdavitšenkov) on suure kaubandusketi omanik, kel jagub nutikust ja kavalust, et olla esimesena platsis, kui kuskil raha lõhna haistab. Paraku ei tegutse Vadim alati just kõige eetilisemalt – manipuleerimine ja rahaafäärid on mehe igapäevarutiin, kus ta tunneb end kui kala vees.



Miljarditehing Hiina investoriga pidi kulgema sama stsenaariumi kohaselt, kuid komistuskiviks sai Vadimi ammune salakaval plaan. Kogu ta varandus oli kirjutatud eaka ema nimele, kes aga surres pärandas kaubandusketi aktsiate kontrollpaketi oma ainukesele lapselapsele. Tundub, et lugupeetud ärimees oli lihtsalt unustanud, et tal on tütar...

Pannes mängu kõik oma manipuleerimisoskused, suundub Vadim väikelinna, kus loodab oma võõraks jäänud 16-aastaselt tütrelt hõlpsasti kätte saada 500 miljonit dollarit. Paraku osutub punapäine Alina (Valentina Ljapina) täpselt isa koopiaks. Taibukas tüdruk hammustab kohe läbi «kalli» isa alatu plaani ega kavatsegi pärandusest loobuda.

Apollo Kinodes alates 13. septembrist 2019.



«Paharet» (Trouble) on lugu kogu oma mõnusa koeraelu rikkuses elanud neljajalgsest, kellel tuleb ühtäkki hakata tänavaelu maitsma.

Vanemapoolne proua Vanderwhoozie on Paharetile terve elu ainult parimat pakkunud. Siit ilmast lahkudes jätab ta tohutu varanduse oma armastatud koerakesele, kes jääb naise ainsate sugulaste, õest ja vennast Norberti ja Claire'i hoolde. Paraku ei jätku Pahareti elu endistviisi: ahned sugulased eiravad vanaproua soove ning otsustavad tolle varanduse hoopis maha müüa. Kogu selles ebaõiglases tohuvabohus saadetakse koerake ühes müüdava varaga kus see ja teine.

Kui Paharet on esmakordselt elus saatuse hooleks jäetud, suundub väike koer suurde linna, kus tänavatel karastunud liigikaaslane teda vastu tahtmist toime tulema õpetab. Ühel ilusal hetkel kohtab ta heasüdamlikku pitsakullerit Zoe't, kes koera enda juurde koju võtab. Kuid niipea kui elu jälle ilus tundub, sekkub sündmustesse koertedetektiiv Thurman, kelle Claire ja Norbert oma sissetulekuallika tagasisaamiseks palkasid. Nüüd peab Paharet õppima uusi trikke, et ahnete pärijate käest pääseda ning armsa Zoe käte vahele tagasitee leida.