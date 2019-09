Filmikägu: Külas Märt Avandi! Mida tähendab Eesti kino Vanilla Ninja, kuidas teha lehma ja kas «Tujurikkujast» võiks tulla film?

«Eesti filmide suvine põud on läbi. Kodumaise kinosügise avab Andres Puustusmaa uus film «Kohtunik». Meil on külas üks selle filmi peaosalistest, Märt Avandi. Uudisveergudelt oleme seekord välja noppinud teateid «Tomb Raideri» järje kohta, mida peaks hakkama lavastama Briti indie-kino meister Ben Wheatly. Christopher Nolan jätkab «Teneti» võtteid Indias, Guillermo del Toro on lisanud nimekaid näitlejaid oma järgmisesse projekti ning James Cameronil on suured plaanid uue «Terminaatoriga». Uusi filme on taas palju. Lisaks kodumaisele «Kohtunikule» jõuavad kinodesse «Kummaline, ent tõsi», «Maavärin», «Piitsavars», «Odessa», «Kuhu sa küll kadusid, Bernadette?» ja «See: teine peatükk»,» tutvustavad uut podcast'i episoodi saatetegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold.