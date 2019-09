Zach Galifianakise halenaljakast intervjuusaatest avaldub film

20. septembril Netflixis avalduvas filmis teevad kaasa mitmed Hollywoodi suurtähed. Filmi treileris on näha Galifianakist rääkimas Matthew McConaughey, Benedict Cumberbatchi, Jon Hammi ja teistega.

Film räägib sellest, kuidas Galifianakis tapab kogemata McConaughey ja Will Ferrell saadab ta oma reputatsiooni parandamiseks üle Ameerika mitmete suurte filmitähtedega intervjuusid tegema, et oma reputatsioon päästa.

Filmi lavastas Scott Aukerman ja selle on produtseerinud Will Ferrelli jt loodud veebisait Funny or Die.