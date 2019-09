Treiler: Koomik Zach Galifianakise halenaljakast intervjuusaatest avaldub film

20. septembril Netflixis avalduvas filmis «Between Two Ferns: The Movie» teevad kaasa mitmed Hollywoodi suurtähed. Filmi treileris on näha Galifianakist rääkimas Matthew McConaughey, Benedict Cumberbatchi, Jon Hammi ja teistega.

Film räägib sellest, kuidas Galifianakis tapab kogemata McConaughey ja Will Ferrell saadab ta oma reputatsiooni parandamiseks üle Ameerika mitmete suurte filmitähtedega intervjuusid tegema, et oma maine päästa.

Filmi lavastas Scott Aukerman ja selle on produtseerinud Will Ferrelli jt loodud veebisait Funny or Die.

«Between Two Ferns» on YouTube'i kanali Funny or Die programm, kus koomik Galifianakis teeb intervjuusid kuulsate inimestega, aga enda karakterile omapäraselt keerab kõik vussi. Lisaks ei pelga Galifianakis küsida ka piinlike küsimusi või sorkida kuulsuste eraelus, meenutades neile oma elus tehtud vigu.