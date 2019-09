Brad Pitt õrritab: Quentin Tarantino kassahitist «Ükskord Hollywoodis» võib saada mahlane seriaal

Juba enne filmi kinodesse jõudmist käisid jutud, et kuna Tarantino pidi kinolevi jaoks oma uusima taiese armututesse ajaraamidesse mahutama, siis jäi tal üle palju head materjali, mida ei tohiks maailma eest peita ning seda lausa niivõrd mõtlemapaneval hulgal, et saaks lausa seriaaligi kokku.

Nüüd teatab IndieWire, et plaan võibki teoks saada. Et läinud kevadel õnnestus «The Hateful Eight» edukalt rahvani tuua Netflixis, siis jätkub ehk koostöö nüüdki – vähemalt Brad Pitti arvates. Näitleja, kes kehastab Hollywoodi-filmis üht peategelast, kinnitas The New York Times'ile, et idee olla väga erutav ning arutelud käivad.