Galerii: Peaosas Malmsten ja Avandi! Esilinastus Andres Puustusmaa tragikomöödia «Kohtunik»

Filmi kõrvalosades teevad kaasa Jaan Rekkor, Lee Trei, Kaie Mihkelson ja Sakari Kuosmanen. Filmi operaator on Andrey Kulpin, monteerija Andreas Lenk, helirežisöör Indrek Soe ning režissööri assistent Anti Reinthal. Filmi muusika on loonud Priit Pajusaar. «Kohtuniku» produtsent on Katerina Monastyrskaya.