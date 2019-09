Värske treiler: 17 aastat sai viimaks täis! «Pahad poisid 3» Mike ja Marcus mässivad end uutesse pahandustesse

Miami narkovõmmidest duo Marcus Burnetti ja Mike Lowrey kolmas action-seiklus tuleb välja 17-aastase pausi järel: «Pahad poisid 2» ilmus 2003 ning «Pahad poisid» esimene film aastal 1995.



Kuigi filmi esimesed kaks osa on tänaseks päevaks selgelt retro, siis on seeria kolmanda osa lavastamine usaldatud uue põlvkonna režissööride, ühiselt tegutsevate Belgia päritolu 30-aastase Adil El Arbi ning 32-aastase Bilall Fallah kätte, kes on tänavu tandemina välja tulnud lühifilmiga räppar Wiz Khalifast ning narkofilmiga «Gangsta». Samade meeste kätte on usaldatud teisegi retrofrantsiisi uustulek, nimelt Eddie Murphy legendaarne «Beverly Hillsi võmm 4», mille kohta hetkel aga peale tuleb-kinnituse muud teada pole.