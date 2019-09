Rasked ajad seljataga: Renée Zellweger avalikustas, miks ta Hollywoodist aastateks haihtus

Peatselt kinodesse jõudvas eluloofilmis «Judy» Hollywoodi nn kuldajastu ekraaniikooniks Judy Garlandiks kehastuv 50-aastane Oscari-võitja, kes aastatel 2010-2015 sisuliselt Hollywoodist haihtus, rääkis väljaandele, et põdes neil aastatel depressiooni, kuna oli end ebarealistliku graafikuga lihtsalt läbi põletanud.

«Ma ei olnud terve ega hoolitsenud enda eest üldse. Tervis ja ma ise olid mu prioriteetide nimekirjas kõige viimased,» pihtis ta, millisesse meeleseisundisse jõudnud oli. Lõpuks oma vaimse tervisega päris põhja jõudnuna taipas naine, et peab pidurit tõmbama ning suundus esmakordselt oma elus vaimsele ravile.

«Taipasin, et veedan 99% oma elust kui oma nn avalik persona ning vaid mikroskoopilise osa kui oma tõeline mina,» jagab ta oma valulikku äratundmist, milles mängis oma rolli ka üle jõu käiv kuulsuse koorem. «Pidin kogu aeg midagi tegema, et ei peaks mõtlema oma tuleviku peale. Tahtsin, et tuleks vaikus, et minuga võiks hakata asjad jälle juhtuma, et tekiksid uued ideed.»

Ühe hea mõtte andis talle näitlejanna Salma Hayek, kellega ta raskel ajal lennujaamas kokku põrkas: «Ükski roos ei õitse aastaringselt, kui ta just plastikust pole.» Lause andis Zellwegerile tema enda sõnul arusaamise, et ei tohi endale valetada ja öelda, et kõik on okei, kui see nii ei ole – isegi kui pakkumised ja võimalused, mida sul on võimalik ette võtta, on väga põnevad ja ükskord-elus-šansid, siis tuleb ikkagi vahepeal puhata.

Eriline hoop saabus naise ellu 2014. aastal, mil ta ilmus üle pika aja avalikkuse ette muutunud välimusega ning pani sellega kogu maailma kõmumeedia endast kirjutama. Õnneks olla naisel selle aja peale juba olnud palju parem ning kuigi hoop olnud valus, polevat sellest enam hullu olnud, ehkki naine sunniti asja eest teist tagant oma välimust kaitsma, mis oleks igaühele alandav. Tagantjärele olevat see olnud suisa mingis mõttes vabastav: «Miski ei raputa su suhtumist paika nagu rahvusvaheline alandamine. See annab sulle teadmise, mis elus tegelikult tähtis on.

Omamoodi suudab Zellweger suhestuda ka oma kehastatava Garlandiga, kes oli küll imetletud ekraanisireen, ent keda kulisside taga meelelahutuse bosside poolt armutult kurnati: «Tal ei lubatud inimene olla. Selleks polnud lihtsalt aega,» sõnas Zellweger.

Renée Zellweger, Bella Ramsey & Lewin Lloyd filmis «Judy» FOTO: David Hindley / Capital Pictures / Scanpix

Filmis «Judy» suundub Garland 1968. aastal Londonisse väljamüüdud kontserttuurile. Tema surmani kõigest 47-aastasena jääb sealt vaid aasta. Viis korda abielus olnud Judy Garland, kelle tütar on näitleja ning laulja Liza Minelli, lennutas meelelahutustaevasse tema roll Dorothyna filmis «Võlur Oz» (1939) ning 50ndatel ja 60ndatel sai nii ekraani- kui ka lavasireenist muuhulgas punguva geikogukonna ikoon.



Filmiajakirjanikud laias maailmas kirjutavad, et Garlandi roll on viimasel ajal veidi unustuse hõlma vajunud Zellwegeri poolt kindel ponnistus kuldmehikest püüda, ent samas leidub hulgaliselt neid, kelle meelest näitlejanna rolli absoluutselt ei sobi.



Vaata treilerit ja otsusta ise:





Täna õhtul saab armastatud näitlejannat näha ka teleekraanil: Retroromantika Kanal 2s: Renee Zellweger otsib komöödias «Mu ainus ja õige» koos kahe pojaga endale uut meest