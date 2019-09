Must Lesk ja Kylo Ren lahutuse äärel: Südamlik draama «Abielu lugu» näitab, et pereks saab jääda ka siis, kui suhe puruneb

Veneetsia filmifestivalil esilinastunud ja Netflixis sel sügisel ka rahvani jõudvat filmi on seni reklaamitud kahe treileriga, millest kumbki kujutab endast pihtimuslikku nägemust – üks mehe ja teine naise poolt. Kriitikud kiidavad linalugu taevani ning üheks põhjuseks on see, et tegu on justkui pahupidise armastuslooga, kus armastus ilmutab end mitte armuleegi süütamise, vaid selle kustumise tulemusena.