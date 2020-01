TREILER ⟩ Klaustrofoobilises põnevikus «Vee all» põrkub Kristen Stewarti allveelaev merekollide pesaga

Tuhandeid kilomeetreid maismaast ning kümmekonna sügavusel ookeanipõhjas, tuleb allveelaeva meeskonnal välja selgitada, kes on need kummalised olevused, kelle rahu nad oma allveelaevaga häirisid. On nad sõbrad või vaenlased? Tõenäolisemalt seda viimast, ent olgem mureta, sest Stewarti meeskonda kuuluvad veel Vincent Cassel, TJ Miller ja hulk teisi, kes Hollywoodi reeglite kohaselt peaksid toiduahelas alamal astmel asuma.



Kristen Stewarti fännidele teadmiseks, et veel enne kui näitlejanna merepõhjas elu ja surma peale võitlust peab, teeb ta oma elu seni ilmselt glamuurseima rolli juba novembrikuus seikluskomöödias «Charlie inglid».