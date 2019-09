4 paavsti korraga ekraanil: HBO ja Netflix krabavad vaatajaid tippnäitlejatest pühameestega

Voogedastushiiud HBO ja Netflix on üheaegselt välja kuulutanud filmi ja sarja, mis peaks iseäranis meelepärased olema katolikuusku televaatajatele: HBO jätkab oma meeletult menuka «Noore paavsti» (The Young Pope) sarja jätkuseriaaliga «Uus paavst» (The New Pope), Netflix aga üllitab jõuludeks tõsielulise mängufilmi «Kaks paavsti» (The Two Popes).