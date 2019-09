Komöödia Kanal 2s: Keevaline, ent erakordselt andekas «Happy Gilmore» peab õppima golfiväljal oma rusikaid talitsema

Happy Gilmore (Adam Sandler) on alati unistanud elukutselise hokimängija karjäärist, kuid nullilähedane uisutamisoskus ning temperament, mille tõttu Happy on valmis kohe rusikad käiku laskma, on tema unistustele kriipsu peale tõmmanud. Kui aga tema armastatud vanaema ähvardab võlgade tõttu oht majast ilma jääda, hakkab Happy tegelema golfimänguga, kus liikuvat suured rahasummad. Tohutult tugeva löögiga Happyt saadabki edu ning ta jõuab välja profiturneele, kus ta oma ägeda loomusega tekitab suurt furoori.