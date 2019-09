Kinoelamus Kanal 2s: Eluloodraama «Geenius» näitab, kuidas sündisid ajaloolised kirjanduspärlid

Kaasahaarav eluloodraama kirjanik Thomas Wolfe’st (Jude Law), kellest saab XX sajandi Ameerika tuntuimaid romaanikirjanikke, ning New Yorgi kirjastuse Scribner legendaarsest toimetajast Max Perkinsist (Colin Firth), kelle käe all avaldasid töid nt ka Ernest Hemingway ja F. Scott Fitzgerald, enne kui nad kuulsaks said.



Ühel 1929. aasta tavalisel päeval tuleb Thomas Wolfe kirjastusse paluma, et nimekas toimetaja Max Perkins annaks välja tema raamatu. Kogu Ameerika tunneb Perkinsit sihikindla ja tööka toimetajana, kes avastab uusi andeid. Tagasihoidliku, puritaanliku Perkinsi ja avala, jutuka imelapse Wolfe'i professionaalsest duetist saab vastandlike temperamentide koostöö ning «isa ja poja» purunematu sõprus.