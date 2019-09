Saripõruja John Travolta ja Fred Dursti maniakipõnevik kukkus kinokassades kolinal läbi

Pole saladus, et omal ajal kiiresti meelelahutusmaailma tippu lennanud Travolta karjäär elas 90ndatel läbi peadpööritava languse, kus mees ridamisi kehvades filmides üles hakkas astuma (olgugi et nii mõnigi neist ehk tagantjärele nostalgilise väärtusega). Ühe Hollywoodi armastatuma näitleja kohta oli see kummaline asjade käik ning sama võib öelda ka mehe viimase aja filmide kohta: tee või tina, aga üks ebaõnnestumine ajab teist taga ja seda vaatamata asjaolule, et näitlejaanne meest siiani maha pole jätnud.

Nii näevad mainekate filmiväljaannete kriitikud ka «Fanatis» (mis on Rotten Tomatoes portaalis hinnatud üksmeelselt ülimalt roiskunuks ehk üksnes 17% vääriliseks) 65-aastase näitleja pingutust küündida oma kunagiste hiilgeaegade taseme poole, ent seda vaid kaastundega looritatult. Travolta, kes kehastab trilleris filmifänni, kes autogrammist ilma jäädes kaotab tasapisi mõistuse ning asub järjekindlalt oma iidoli elu kallale kippuma, andvat selles «tühises, veidras, koledas ja naeruväärses» linaloos endast parima, ent mida pole, on rolli sisu. Siinkohal kivi Dursti kapsaaeda: film olevat puhas trash, aga mitte niisugune, mis žanrifilmi tiitlit kandma kõlbaks.



Maailmas ennekõige menubändi Limp Bizkit ninamehena tuntud 48-aastase režissöör Fred Dursti jaoks on tegu kolmanda täispika mängufilmiga: oma debüüdi tegi varasemalt ohtralt videosid lavastanud muusik 2007. aastal filmiga «The Education of Charlie Banks» peaosas Jesse Eisenbergiga. Koolikiusamisest rääkiv film sai Tribeca filmifestivalil žürii auhinna.

The Hollywood Reporter arvutab, et «Fanati» möödunud nädalavahetuse kinotulu oli Travolta karjääri viletsaim: avapäeval ehk reedel suutis 52 kinos üle USA linastuv film koguda hädised 3153 dollarit ning kogu nädalavahetuse peale kuni 15 000. See olevat veel hullem tulemus kui ehmataval kombel täielikult põrunud «In a Valley of Violence» (2016) ja «Killing Season (2013), millest kumbki teenis kokku vaid üle 53 000 dollari (ehkki esimeses tegi kaasa ka Ethan Hawke ja teises Robert DeNiro). Eelmise aasta lootus, maffiafilm «Gotti» teenis küll globaalselt 4,3 miljonit dollarit, ent ei teeninud sellega isegi poolt eelarvet tagasi.



Siin on siis jutt filmidest, kus Travoltal on peaosa või kandev tandemroll – kui võtta arvesse ka teised ülesastumised viimastel aastatel, vaatab IMDBst vastu nukker pilt: miljonitesse ulatuvate eelarvetega filmide tuluread on nelja-viiekohalised...



Nii nagu Travolta viimase aja teisedki filmid, suunatakse ka maniakaalne fännitriller otse videoriiulitele.