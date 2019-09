Ehkki enamasti kooli poolelijätmine hästi ei lõpe, siis leidub üksikuid juhtumeid, kus koolipingi nühkimise asemel karjääri püüdma minek on end ära tasunud. Üldiselt on lugu kõigil võrdlemisi sarnane: unistus näitlejaks saamisest oli nii suur ja kooli jaoks ei jagunud enam aega. Nii hoidis enamik neist, keda kohe edu ei saatnud, endal vahepeal hinge sees juhutöödega.