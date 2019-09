80 aastat tagasi: Hitlerit põlgavat noorpaari tabab sõjadraamas «Peidetud elu» traagiline saatus

Saksamaa ja USA koostööfilmis seisab noor austerlane silmitsi Hitleri režiimile allumatuse tagajärgedega, mille all saab kannatama ta ise ning ka tema perekond. Maikuus Cannes'i filmifestivalil esilinastunud film kandideeris ka Kuldsele Palmioksale, režissöör aga võitis festivali auväärse François Chalais preemia.



Terrence Malick on ka ühe kõigi aegade parima teise maailmasõja teemalise filmi «Peenike punane joon» (The Thin Red Line, 1998) režissöör ja stsenarist.