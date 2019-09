Koomik Kevin Hart sattus autoavarisse ja viidi seljavigastuse tõttu haiglasse

Õnnetus juhtus pühapäeval kella 12:45 ajal Los Angelese piirkonna prestiižikas Calabasase linnas, vahendab Variety . Hart oli üks kahest inimesest mehe 1970. aasta Plymouth Barracuda autos, kui see juhitavuse kaotas ning teelt välja vastu mäeserva sõitis.

Harti selg sai õnnetuses tõsiselt viga ning ta viidi haiglasse. Siiski polevat tema seisund eluohtlik ning samuti ka kaasreisija oma. Õnnetus on uurimise all, ent politsei kinnitusel meelemürkide tarvitamist nad ei tuvastanud.

Kevin Hart on tuntud ameerika komöödianäitleja, kelle värskemate rollide sekka kuuluvad äsja kinodes jooksnud kassahitt «Lemmikloomade salajane elu 2» ning detsembris kinodesse jõudev «Jumanji: Järgmine tase» .

«Jumanji: järgmine tase» on järg 2017. aasta fantaasiafilmile «Jumanji: Tere tulemast džunglisse». Esimene osa pealkirjaga «Jumanji» nägi ilmavalgust 1995. aastal.

Kolmandas osas tuleb neljal sõbral naasta arvutimängu «Jumanji», et päästa üks endi seast. Sinna jõudes selgub aga, et miski ei ole nii nagu nad ootasid. Nüüd peavad mängijad olema väga vaprad, et pääseda sellest maailma kõige ohtlikumast mängust.