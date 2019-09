Laudamärul läheb lahti! Ilmus «Vanamehe filmi» ametlik kinotreiler, lehmaga ja puha

«Vanamehe filmis» on ašjad nõnda: Lapšelapsed tulevad suveks maale Vanamehele külla. Vanamees ruunab karmi maa tööga nii lapsi, kui ka oma lüpsilehma. Jõmpsikad ei mõista maaelu kombeid ja põhjustavad hinnatud lehma põgenemise. Nüüd on Vanamehel ja lastel 24 tundi, et leida lehm üles, enne kui lüpsmata udar plahvatab ja piimatuumakatastroofi põhjustab. Nüüd peavad Vanamees ja lapsed ajaga võidu jooksma ning lehma udara kahjutuks tegema enne kui saladuslik Piimavana lehma maha lööb. Teekonnal seisavad meie kangelašed veel silmitsi festari hipidega, metsakollidega, saekaatrimeestega ning palju muuga.