Filmikägu: Plussid ja miinused! Disney+, AppleTV+, Hulu, Netflix jt – mida neist tellida ja mida mitte?

Mis on Disney+? Mille poolest erineb see Apple TV+'ist? Mis see Hulu veel on ja miks Disney selle ka ära ostis? Millal need Eestisse jõuavad? Kas Netflixi pole enam mõtet vaadata? Millal Eesti enda voogedastuskanalid alustavad? Neile ja muudele põletavatele küsimustele otsitakse vastuseid uues Kuku Raadio kinosaates «Filmikägu».