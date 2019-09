Nädala uued filmid: Kirglik koolerapuhang nõukakuurordis, mõrvarkloun, kohtuniku hingepiin, mässav pereema ja raseda neiu kummitusbeebi

Täna, 4. septembril esilinastub Andres Puustusmaa tragikomöödia «Kohtunik», mille peaosades säravad Mait Malmsten («Kertu», «Rotilõks») ja Märt Avandi («Vehkleja», «Punane elavhõbe»).

Puustusmaa («Punane elavhõbe», «18-14», «Rohelised kassid») kirjutatud ja lavastatud film jutustab loo kohtunikust (Mait Malmsten), kes esindab kohtusaalis seadust ja rangeid reegleid, kuid tema enda eraelus puudub igasugune kord. Kui ta oma järjekordsel kohtuistungil määrab pikaajalise vanglakaristuse naisele, hakkab süüdimõistetud naise vend (Märt Avandi) teda jälitama. Meeste vahel tekkinud konflikti tõttu saab aga ühtäkki õigusemõistjast endast kurjategija. Suutmata oma süütegu tunnistada, põgeneb kohtunik Soome, kus ta satub kokku eriskummaliste inimeste ja koomiliste situatsioonidega.

Lavastaja ise ütleb filmi iseloomustuseks, et «Kohtunik» on kui spontaanne üheöösuhe: «See võib nüüd kedagi ära ehmatada, aga ma tahan öelda et me kõik oleme inimesed.» Ta selgitab, et see tähendab allegoorilist lähenemist. «Nii nagu film seda ka ise on, väga allegooriline. Veelkord, see kõlab võib olla räpakalt, aga kõik sõltub suhtumisest,» märgib režissöör.

Filmi peaosatäitjate kohta ütleb Puustusmaa, et nii Malmsten kui Avandi olid tema esimesed valikud. «Kohe algusest peale oli selge, et kohtunik on Mait. Kuna me seda temaga koos alustasime ja mõtlesime, kes võiks kehastada teist tegelast, siis loogiliselt tuli ka see, et Märt on kõrval,» lisab lavastaja.

2017. aasta klouniõuduka «See» kauaoodatud järje «See: Teine peatükk» (It Chapter Two) tegevus jätkub hetkest, mil Luuserite Klubi liikmed, eesotsas Beverly Marshiga saavad 27 aastat hiljem uuesti Derrys kokku. Andy Muschietti lavastatud lugu põhineb Stephen Kingi samanimelisel romaanil. Järjes seiklevad loo tegelaste täiskasvanud versioonidena Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Jay Ryan ning Isaiah Mustafa. Tõenäoliselt maailma kõige õudsema klouni rollis astub taas üles superandekas rootslane Bill Skarsgård, Stellan Skarsgårdi 28-aastane poeg.



Apollo Kinodes alates 6. septembrist 2019.



