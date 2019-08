Tutvu õppeprogrammiga: näitleja Matthew McConaughey'st saab Texase ülikooli professor

Täpsemalt hakkab 49-aastane näitleja loenguid andma ülikooli Austinis (osariigi pealinn) tegutsevas raadio-, tele- ja filmiosakonnas, mille ta isegi 1993. aastal bakalaureusekraadiga lõpetas, vahendab IndieWire. Et professori tiitel eeldab vähemalt doktorikraadi, siis on näitleja oma alma materis ametisse nimetatud nn praktikaprofessorina (professor of practice), kelle teadmiste väärtus tuleneb tema erialastest kogemustest.



McConaughey juhendatav õppeaine kannab nime «Stsenaariumist ekraanile» («Script to Screen»), mis annab tudengeile ülevaate filmiproduktsiooni protsessist, tuues elulisi näiteid filmidest, milles näitleja on ise oma muljetavaldavalt mitmekesise ja kõrgelennulise profiiliga näitleja karjäärist.

Kuigi paljudele võib niisugune lüke tulla üllatusena, siis tegelikkuses on mees oma kodukolledžiga külalisõppejõuna seotud juba neli aastat.

Eelmisel semestril võeti näitleja juhendamisel n-ö pulkadeks lahti sel suvel kinodesse jõudnud Harmony Korine'i «Rannaparm», sel semestril aga Guy Ritchie krimikomöödia «The Gentleman», mis näeb ilmavalgust tuleva aasta alguses, ning 2012. aasta film «Mud», mille lavastaja Jeff Nicholski pidi ühel hetkel loengust läbi hüppama.

Õppematerjalide kuuluvad kõiksugu eksklusiivsed pildid-paberid alates käsikirjast ning lõpetades kogu filmi pildiliselt läbi märgivate storyboard'ide ja võttepäevade skeemide ehk shotlist'idega. Tudengitel avaneb mõistagi ka erakordne võimalus näitlejaga tuttavaks saada ning talle oma ideid presenteerida.



McConaughey on intervjuudes rääkinud, et õpetamise juures meeldib talle filmi tegemise müstika praktiliseks teaduseks ümber sõnastada, mis taandub suuresti koostööle, kirele ja avatusele. «Tudengid esitavad mulle sageli väga väljakutsuvaid küsimusi, mis meenutavad mulle mind ennast samas vanuses, kus ma esitasin täpselt samu küsimusi,» on ta öelnud, ent tõdeb ka, et soovib, et oleks noorena saanud sellises loengus käia. Selle asemel olevat teda oma esimesel näitlejatööl, milleks oli legendaarne teismelistefilm «Dazed and Confused», tabanud täielik šokk, kuna kõik tema eeldused olid valedeks osutunud. «Arvasin, et režissöör on diktaator ja olin kogu aeg pinges, et teeksin kõike õigesti,» meenutas ta.