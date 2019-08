Sügise suurfilm: Stiilselt sünge koomiksifilmi «Jokker» viimane treiler tõstab ootused väga kõrgele

Warner Brosi aasta ilmselt ühe suurima hittfilmi on lavastanud režissöör Todd Phillips («Pohmaka» filmid) ning kuuldavasti peaks olema tegu millegi palju enamaga kui tüüpiline koomiksifilm – oodata on erakordselt intensiivset psühholoogilist lugu.



Eelmine treiler andis sisuliselt edasi lühikokkuvõtte filmi kesksest loost ehk klounina elatist teeniva Arthur Flecki muutumisest mõrvarlikuks Jokkeriks, kes hoiab Gothamit oma hirmuvalitsuse all. «Ema ütleb alatil, et naerataksin ja teeksin rõõmsa näo – ta ütles, et minu ülesanne on siia ilma naeru ja lusti tuua,» võib kuulda Jokkerit sõnamas. Seejärel näeme teda rünnakute ja vägivalla all kannatamas ning lõpuks murdumas ning viimaks n-ö tuhast tõusmas juba oma lõppkujul. «Arvasin, et mu elu on tragöödia, aga see on hoopis komöödia,» ütleb ta kurjakuulutavalt.