Christopher Nolani «Tenetiga» liitus biitlite filmis kuulsust kogunud uus kuum näitleja

Mis rolli mees kehastama hakkab, ei osanud Variety veel lisaks näitleja osalemise faktile avaldada. Küll aga on selge, et Patel on rajanud läinudsuvise biitlifilmiga (mis teenis ülemaailmselt soliidsed 130 miljonit dollarit kassatulu) endale tee väga väärikasse seltskonda ning seda nii kodumaal kui ka ookeani taga: lähiajal saab teda näha üles astumas Amazoni Toronto filmifestivalil esilinastuvas seiklusfilmis «The Aeronauts» kõrvuti Eddie Redmayne'i ja Felicity Jonesiga, HBO lühiseriaalis «Avenue 5» koos Hugh Laurie'ga ning paljude nimekate näitlejatega 1860ndate Uus-Meremaa kullapalavikust kõnelevas BBC seriaalis «The Luminaries» . Sel suvel osaliselt Tallinnas üles võetud Hollywoodi hiigelprojekt ( mis saab olema üks kinoajaloo kallimaid originaalfilme ), kolis juuli lõpus võtted edasi Mumbaisse. Kokku võetakse filmi üles teadaolevalt seitsmes riigis , sh Itaalias ja Suurbritannias.

«Rentslimiljonäri» lavastaja Danny Boyle'i käe all valminud muusikalise komöödia «Eile veel» (Yesterday) sündmused käivituvad sellest, kui globaalne anomaalia ühtäkki ajalukku lünga tekitab ning kaotab ajaloost The Beatlesi muusika. Ainus, kes näib kogu nende repertuaari peast mäletavat, on üks virelev muusik (Himesh Patel), kes satub ilmselge dilemma ette ning kogeb biitlite muusika enda nime all avaldamise järel meeletut menu. Mõistagi ei jää tulemata probleemid.



Naispeaosas astub üles läinud suvel ABBA muusika taktis tantsisklevalt Eesti kinoedebelites pikka aega püsinud «Mamma Mia 2» peaosas säranud Lily James. Filmis teeb rolli ka muusik Ed Sheeran.