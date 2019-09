Põnevus Kanal 2s: Hittfilm «Näljamängud: Pilapasknäär» saadab Catnissi uuesti Kapitooliumi jõhkrasse tapamängu

Seikluspõneviku tele-esilinastus! Kahel korral Näljamängudest eluga pääsenud Katniss (Jennifer Lawrence) kodu 12. ringkonnas on hävitatud ja kättemaksuhimuline Kapitoolium üritab Pilapasknääri nime all tuntud tütarlapsega lõpparvet teha. Peeta (Josh Hutcherson) on Kapitooliumi vanglas. Panemis valitseva kaose tõttu otsustab allmaailma kuuluv salapärane 13. ringkond pärast pikka vaikimist varjust välja tulla, et kunagi Kapitooliumi vastu alustatud ülestõusu jätkata. Kas raske ülesanne ja kogu riigi lootus sõda võita ei osutu tütarlapse õlgadele liiga rängaks koormaks?