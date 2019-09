Ulmesünge film Kanal 2s: Oscari-märulis «Mad Max: Raevu tee» madistavad Tom Hardy ja Charlize Theron

Mad Maxi (Tom Hardy) painab tema tormiline minevik ning ta usub, et parim viis ellu jäämiseks on üksi ringi liikuda. Sellegipoolest satub ta kokku kambaga, kes pagevad üle Tühermaa sõjamasinas, mida juhib karm Imperaator Furiosa (Charlize Theron). Nad põgenevad Tsitadellist, mida hoiab hirmuvalitsuse all Immortan Joe. Raevunud Sõjapealik kutsub kokku oma jõugu ning hakkab mässajaid halastamatult taga ajama ning konflikt paisub karmiks sõjaks.