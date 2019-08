Pole saladus, et teleekraanil näevad filmid välja oluliselt teistmoodi kui kinoekraanil ning kodudesse jõudev pilt sõltub nii teleri omadustest, saadaolevatest seadistustest kui sellest, mis andmekandjalt seda maha mängitakse või millised on pilti saatva telekanali signaali iseärasused ning kõigele lisaks ka sellest, kui nutikalt on televaata suutnud kõik need «otsad» omavahel seadistuste tasemel kokku viia, et saada võimalikult hea pilt.