Elisa rikastab telemaastikku uue teenuse ja kahe uhiuue kodumaise originaalsarjaga

Teisena jõuab käesoleva aasta lõpus Elisa Huubi spioonipõnevik «Reetur», mis räägib tõsielust inspireeritud loo Eestis tegutsevast riigireeturist. Sarja stsenaristiks on Martin Algus, kelle sulest on kodumaine publik näinud selliseid hitte nagu «Miks mitte?!», «Sangarid», «Klassikokkutuleku» triloogia, «Nukumaja», «Luuraja ja luuletaja» jpt. Seriaal valmib koostöös Eesti Rahvusringhäälingu ja produktsioonifirmaga Kassikuld.

«Seriaal «Reetur» on stiilne ja põnev kuueosaline spioonipõnevik, mis inspireeritud Eesti lähiajaloos toimunud spiooniskandaalidest. Sarja tegevus toimub 2000. aastate algul, kui Eesti on liitumas NATO ja Euroopa Liiduga ning muutub Vene luure jaoks ülioluliseks sihtmärgiks. Kasuahnus ja tunnustusvajadus viivad peategelase Alfred Vindi koostööle Vene luurega ja algab närvesööv kassi-hiire mäng sihikindla noore vastuluuraja Marko Arrakuga. Põnevusliine raamivad tegelaste isikliku elu keerdkäigud, mis kõik tegevusse põimuvad ja loole oma elulise dimensiooni lisavad. Tegu on tõelise põnevikuga, kus kiire tegevustiku ja ootamatute pöörete keskel erinevad karakterid ka oma inimlikus mitmekülgsuses esile kerkivad,» kirjeldas sarja stsenarist Martin Algus.

Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu sõnas, et panus Elisa omatoodangusse on stardipauk soovile eristuda turul mitte ainult kasutuskogemuse, vaid ka põneva ning ainulaadse sisuga. «Seriaal «Üle noatera» on esimene pääsuke, mis juhib sisse Elisa pikema sihi kodumaisel telemaastikul ning sellele järgneb aasta lõpus ülipõnev spioonipõnevik «Reetur», mille sarnast pole varem kodumaisel teleekraanil nähtud. Uued ja mõtlemapanevad seriaalid kõnetavad kindlasti igaühte meist ja on tugevaks alguseks Elisa originaalsisule ning uuenenud voogedastusteenusele,» ütles Hiiepuu.