Tulikuum kinoamps tulekul: «Meeleheitel koduperenaiste» Eva Longoria väntab Cheetosest mängufilmi

Fox Searchlighti alt ilmuva mängufilmi sisuks on moodne «Ameerika unelm», mis on suunatud suuresti Ladina-Ameerika publikule, kirjutab Deadline. Loo keskmes on endine Cheetose vabriku koristaja, Mehhiko teise põlvkonna immigrant Richard Montanez, kes viis tootmisest üle ning juustupulbrist ilma jäänud maisipulki koju ning maitsestas neid eksperimendi mõttes mehhikopäraselt. Sealt võrsus äriidee luua vürtsikas Cheetos – mees ostis omale kiiresti 3-dollarilise lipsu ning läks, käes värisemas, ülemuse ukse taha oma ideed esitlema. Sealt hetkest muutus koristaja elu täielikult: mõttevälgatus päädis Flamin' Hot snäkkidega, mis on ettevõtte siiani üks menukamaid tooteid, ning Montanez maandus äkitsi suurkorporatsiooni juhtide laua taga, kus istub siiani.

44-aastane Longoria, kes on filmilavastajana tegutsenud juba pea 10 aastat (valdavalt teleseriaalide ja lühifilmide peal), sai kuuldavasti tööotsa kõvas konkurentsis, võites produtsentide poolehoiu oma visiooniga, mis keskendub suuresti Montanezi ja tema abikaasa inimlikule loole seoses üleöö saabunud eduga.



Texases Mehhiko immigrantide tütrena üles kasvanud Longoria, kes on tõusnud USAs üheks mõjukamaks latiinoks ning vaid aasta eest esmakordselt emaks sai, on lähiajal seotud ka kahe Universali filmiga: naine asub lavastama filmi «24/7», kus astub ühes rollis üles Kerry Washington, ning produtseerib filmi «My Daughter’s Quinceañera» («Minu tütre 15. sünnipäev»). Ka on naise Unbelievable Entertainment produktsioonifirmal käsil veelgi koostööprojekte, sh telekanaliga HBO.

Kaamera ees näeb Longoriat järgmiseks aga Paramounti seiklusfilmis «Dora ja kullast linn».

Laste telekanalilt Nickleodeon tuntud seiklushimuline tüdrukutirts Dora võtab oma uue väljakutse vastu mängufilmis «Dora ja kullast linn» (Dora and the Lost City of Gold).

Näitlejanna Isabela Moneri kehastatud tumedapäine tüdruk on kasvanud teismeliseks neiuks ning koos sellega on tema isepäisus ja seiklushimu ainult kasvanud. Olles elanud suure osa oma elust koos vanematega džunglis, ei ole miski teda aga ette valmistanud hädaohtudeks, mis võivad ette tulla maailma kõige karmimas paigas: keskkoolis. Õnneks leiab ta siiski sõbrad ning mõistagi mässib neid iidse inkade müsteeriumi lahendamisse, et päästa oma vanemad.

Apollo Kinodes alates 16. augustist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.