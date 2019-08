Kit Haringtoni karjäär pääsetud? «Troonide mängu» Starki-vennad kohtuvad uuesti Marveli universumis

Tänavu kevadel lõpule jõunud seriaali staar elas sarja lõppemist raskelt üle ning veetis seetõttu veidi aega koguni taastusravikliinikus. Emotsionaalne tagasilöök pani paljusid kartma, et Harington ei pruugi piisavalt kiiresti taastuda ning jääb Hollywoodi-härjal sarvist haaramisega hiljaks. Õnneks seda aga ei juhtunud ning roll Marveli täiesti uues saagas tähendab üsna kindlasti, et mees on teel filmitööstuse tippu.