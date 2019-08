Lõpuks väljas: Mis saatus tabas Jesse Pinkmani? Vaata esimest lõiku narkosarja «Halvale teele» järjefilmist

Hinnatud teleseriaali «Halvale teele» (Breaking Bad) filmist on juba ammu sahistatud. Nüüd selgus, et materjal on juba purgis ning lõpusirgegi juba paistab, sest juba lasti eetrisse esimene õrritusklipp, mis avaldab muuhulgas ka filmi ilmumiskuupäeva.