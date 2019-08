Luubi all: «Downton Abbey» välkdokk annab aimu, mismoodi lossirahvas kuninglikuks visiidiks valmistub

Vaata treilerit:

Rohkesti auhinnatud briti seriaal «Downton Abbey», millele aastaid ETV ekraanil eestlasedki kaasa elanud, saab juba sel sügisel järje täispika mängufilmi näol.

Kuus hooaega jooksnud seriaal (esmakordselt eetris 2010. aastal) jälgis aristokraatliku Crawley perekonna elu kuningas Edward VII järgsel Inglismaal ning lõppes 2015. aasta esimesel jõulupühal eetrisse jõudnud pühadeepisoodiga. Sarja edu sai selgeks kohe: juba esimene osa jõudis 11,6 miljoni vaatajani ning viimase osa vaadatavus ei jäänud pikalt maha. Sari haaras 2011. aastal endale koguni Guinnesse rekordi kui kriitikute poolt kõige kõrgemalt hinnatud telesari (mille ületas samal aastal siiski «Halvale teele»).

Arvestades seriaali globaalset menu, on igati teretulnud ka film kõigile neile, kes armastatud tegelastele kaasa harjunud elama. Filmi toodavad Carnival Film & Television ja Focus Features, stsenaariumi kirjutab sarja stsenarist Julian Fellowes. Lavastaja vastutus on usaldatud kogenud telerežissöörile, kes on lavastanud osi mitte vaid «Downton Abbey'le», vaid ka näiteks «30 Rockile», «Seksile ja linnale» jt sarjadele.

Sari on praeguseks üles filmitud ning järeltöötluses, ametlikuks ilmumiskuupäevaks on 20. september. Mõned kaadrid on lõikelaualt juba ka netti paisatud ning esimene tiiser ehk meelitaja ilmus juba mõne aja eest, seega peagi peaks olema oodata ametlikku treilerit.





Meelitusklipp tegevuse kohta kuigi palju aimu ei anna ning mõjub pigem kui audiovisuaalne VIP-kutse kinno: «Olete südamest palutud filmile!» Videos sisalduvad mõned klassikalised «Downton Abbey» kaadrid, mis tulihingelisel fännil ilmselt kuklakarvad elevusest ja tuttavlikkuse mõnust turri tõstavad: vaated lossile, kellegi kirja kirjutav käsi paberile ridu vedamas, ooteärevuses teenijaskond maja korda sättimas ning end vastusõtuks ritta seadmas (saabujateks ilmselt härra Carson, proua Hughes ja Bates).



Veidi enam annab toimuva kohta vihjeid pühapäeval – mil britid tähistavad emadepäeva –sarjategijate poolt sotsiaalmeediasse jagatud perefoto, mis soovib Anna Batesile õnne. Pildil poseerivad Anna ja John koos oma pisipojaga, kes sündis seriaali viimases osas leedi Mary magamistoas ning kelle nimi veel teada pole. See nihutab filmi tegevustiku seriaali ajateljel umbes pooleteise aasta jagu edasi.



Näitlejanna Joanne Froggatt, kes Annat kehastab, on intervjuudes paljastanud, et tema tegelaskuju on filmi alguses väga õnnelik ja tuleviku suhtes optimistlik, pühendudes tegusalt leedi Mary kõrval lossi majandamisele, ning et film saab olema täis romantilisi üllatusi, aga ka kurbust ja intriige.

Näitlejatest astuvad rollides üles Tuppence Middleton (Lucy), Maggie Smith (Violet Crawley), Hugh Bonneville (Robert Crawley), Robert James-Collier (Thomas Barrow), Michelle Dockery (Lady Mary Crawley), Penelope Wilton (Isobel Crawley), Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Brendan Coyle (John Bates), Joanne Froggatt (Anna Bates), Allen Leech (Tom Branson) jt