Nädala uued filmid: Verine pulmaöö, kokaärikast autoäss, tantsija traagika, vilepuhuja vastutus ja ...Gerard Butler

Vähe on filme, mis suudavad endas ühendada õuduse, huumori ja romantika ent just niisugune on augustis ilmavalgust nägev «Pulmaöö peitusemäng» (Ready or Not), milles imeline laulatus veresaunaks kätte ära läheb, kui pruut avastab, et tema rikka peigmehe perekonnal üpris isevärki pulmakombed on.

Apollo Kinodes alates 30. augustist 2019.

Palavalt armastatud filmiseeriast «Tagasi tulevikku» legendaarseks saanud automargi taga on peidus üks täiesti tõeline, kuid igati hullumeelne lugu. Masina loonud autotööstur John DeLorean oli värvikas kuju, kelle ellu kuulusid pettused, narkoveod, poliitika, suured tehingud, arreteerimised ja kohtulahingud. Tõsieluline põnevik «DeLoreani hullumeelne pettus» (Driven) toob visionääri sekeldusterohke elu nüüd põneviku näol suurele ekraanile.



Filmide «Olümpos on langenud» ja «London on langenud» austajatele on hea uudis: salateenistuse agent Mike Banning, keda mängib sarmikas Gerard Butler, naaseb uues filmis «Kaitseingel on langenud» (Angel Has Fallen) järjekordse missiooniga.

Mike Banning annab riigiteenistuses endast kõik. Tema peamine ülesanne on USA presidendi julgeoleku tagamine. Benning, pikka aega presidenti kaitsnud ning julgeolekusüsteemiga läbi ja lõhki tuttav, ajab suurte terrorirühmituste kavatsused korduvalt luhta. Seekord on terroristid aga sepitsenud märksa nutikama plaani: targast salateenistuse agendist iga hinna eest vabaneda.

Saanud terroristide kõige ohtlikumaks sihtmärgiks, kirjutab Banning alla oma surmaotsusele: teda süüdistatakse USA presidendi elu kallale kippumises. Vanad relvavennad ei usalda teda, sest kahtlustavad, et ta kavatseb presidendi tappa. Et päästa oma hea nimi ja eelkõige elu, peab Banning välja uurima, kes ja miks mängib tema ja presidendiga saatanlikku mängu. Agent oletab, et seekord on terroristidel plaan õhkida riigipea lennuk.

Põnevik «Riigisaladus» (Official Secrets) on tõestisündinud lugu briti tõlkijanna Katharine Gunist (Keira Knightley «Colette», «Peidetud ilu»), kes raputas maailma avalikkust, lekitades pressile infot ebaseaduslikust USA Riikliku Julgeolekuagentuuri luureoperatsioonist, mille eesmärk oli saada ÜRO Julgeolekunõukogult luba 2003. aastal Iraagis sõja alustamiseks.

Südamlik, kirglik ja liigutav Vene tantsufilm «Tantsulahing» (Битва) räägib ebatavalise loo ühe noormehe unistuse purunemisest ja täitumisest. Tänavatantsija Antoni unistus tähtsal tantsuvõistlusel võita puruneb, kui ta maailmas ühtäkki õnnetuse tagajärjel vaikus valitseb. Ühes kuulmisvõimega kaotab Anton ka elu mõtte. Kuid just sel raskel ajal kohtab ta tõelist armastust ja leiab oma kutsumuse. Tantsukirg on kustumatu ja kurtus pole surmanuhtlus. Anton õpib kuulama muusikat enese sees ja õpetab kuulmispuudega lastele tantsimist. Kurtide laste ja oma endise bändiga valmistab ta ette ebatavalise tantsukava.