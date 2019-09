Müstilises komöödias «Kuhu sa küll kadusid, Bernadette?» haihtub mässav pereema kui vits vette

Saladusliku looriga varjutatud komöödia jutustajaks on 15-aastane Bee Branch, kelle arhitektist ema Bernadette (Cate Blanchett) ühel päeval teadmata suunas kodust lahkub. Kui otsid kõige ebatõenäolisemat kodust lahkuja, siis oleks selleks kindlasti agorafoobiat põdev Bernadette, kes vajab turvalist keskkonda ning ei salli võõraid inimesi ning võõraid kohti. Mis oleks ühe agorafoobi jaoks hirmsamat, kui suur ja lai välismaailm. Bernadette on aga kadunud ja Bee hakkab kokku panema pilti, et miks ja kuhu Bernadette on kadunud.