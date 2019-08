Pisaraid kiskuv film: «Teneti» näitleja hinge rebestav roll sõltuvuse teravatest küünistest läheb otse südamesse

Skandaalsel bestselleril (autor väitis, et lugu on autobiograafiline, ent tuli välja, et see oli vale, saades kaela teda kõvasti promonud Oprah Winfrey pahameele) põhinev film kannab tõlkes pealkirja «Miljon pisikest tükki» ning vaatleb ühe lootusetuna näiva kirjanikust narkosõltlase lugu võõrutuskliinikus. Kuigi peategelase katsumused ei ole maha kirjutatud isiklikust kogemusest, lõikavad need sellegipoolest luust ja lihast läbi ning kajastavad piinava täpsusega, kuivõrd raske võib olla allakäigutrepist ülespoole pürgida.



Peategelast kehastab Taylor-Johnson ning linaloo lavastajaks on viimase abikaasa Sam Taylor-Johnson. Tähelepanuväärne on ka ülejäänud näitlejaansambel: loos löövad kaasa Billy Bob Thornton, Juliette Lewis, Giovanni Ribisi ja Charlie Hunnam.