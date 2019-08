Kinokrüpt: Bella beebi ajas hirmu nahka? Vaata, kui jube titt filmitegijail tegelikult plaanis oli!

Ilmselt ei tea kuigi paljud, et peategelaste poolvampiirist tütar Renesmee, kes emal üsas kasvades viimasest viimsegi inimliku elujõu välja suutis imeda ning sünni järel ebanormaalselt kiiresti kasvas, oli filmitegijate jaoks paras pähkel. Kuidas teha nii, et tüdruk mõjuks ekraanil maagiliselt, ent samas ei tekitaks hirmujudinaid? Lahenduseks valiti arvutigraafika, mis küll paljude jaoks piisavalt realistlik ei tundunud, ent alternatiiv oleks olnud veelgi hullem. Tuleb välja, et algselt oli kavas Renesmeed panna kehastama robotnukk. Õnneks saadi kiiresti aru, et ükskõik kui head tööd nukumeister ka ei teeks ja kui väga näitlejad ka ei pingutaks, tulemus jääb ikkagi õõvastav mis õõvastav. Isegi režissöör Bill Condon tunneb tagantjärele kergendust, et nukust loobuti. Ega siin palju polegi vaja lisada: piisab teadmisest, et võttemeeskond nimetas nuku üksmeelselt Chuckesmeeks (viide tapjanukk Chucky'le «Lapsemängust»)...



Vaata videost, kui jõle see tittrobot välja nägi: