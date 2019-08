Filmiposter väljas: Eesti juurtega Mena Suvari mängib koos Van Damme tütrega USA kurikuulsas mõrvaloos

Film kannab pealkirja «The Murder of Nicole Brown Simpson» ning näitab see naise tapmise lugu justkui läbi tema enda silmade. Mismoodi on filmis lähenetud naise eksabikaasa, kuritöö peamise kohtualuse, jalgpallitäht OJ Simpsoni võimalikule süüle või süütusele, pole veel meedias kajastamist leidnud. Et filmi lavastajaks on Daniel Farrands ehk sama mees, kes produtseeris äsja Tarantino uue filmi kiiluvees imunud ja palju paksu verd põhjustanud ning äärmiselt maitsetuks tunnistatud õudusfilmi «The Haunting of Sharon Tate», siis on keeruline ennustada, kuid edukaks ettevõtmine võib osutuda.





Simpsoni mõrvalugu on lähiaastatel leidnud väga kvaliteetset ja tasakaalustatud dokumentaalset tagasivaadet Emmy võitnud sarjas «The People v. O.J. Simpson - American Crime Story» , seega on filmitegijatel käsil väga keeruline ülesanne: kuidas rääkida mõrvalugu nii, et mitte näidata näpuga ilmselge süüdlase poole, keda aga vaatamata selgetele motiividele ent meediatsirkuseks muutunud kohtuprotsessi tõttu kunagi süüdi ei suudetud mõista. 1997. aastal tunnistas tsiviilkohus siiski OJ Simpsoni nii oma eksnaise kui ka tolle peigmehe surmas vastutavaks ning mõistis mehelt hukkunute perede kasuks välja 33 miljoni dollari suuruse valuraha, mille maksmisest too aga üsna edukalt kõrvale suutis hiilida. 2007. aastal mõisteti OJ Simpson süüdi juba järgmises kuriteos, milleks oli inimrööv, ning mees istus selle eest 9 aastat vangis.