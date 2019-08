LasnaKino filmiõhtu Laagna kogukonnaaias pakub põnevat arutelu ja prantsuse komöödiaklassikat

Kogukonnaühenduse Lasnaidee eestvedamisel toimub tänavu juba viiendat aastat järjest LasnaKino filmifestival, mille raames toimuvad vabas õhus tasuta kinoseansid põnevates Lasnamäe kohtades. LasnaKino idee ühe eestvedaja Maria Derlõši sõnul eelneb igale filmiõhtule ka põnev arutelu, et kutsuda filmivaatajaid olulistel teemadel kaasa mõtlema.

«Antud filmiõhtut korraldame koostöös Euroopa Komisjoniga, kelle abil õnnestus meil külla kutsuda praeguseks juba Londonis tegutsev Balti filmi- ja meediakooli vilistlane Vlad Muko ning Juhan Lepassaar. Seega loomulikult keskendume filmiõhtule eelnevas vestluses just loomevabadusele ning kas ja kuidas saab EL seda toetada. Samas kindlasti tahame, et Juhan Lepassaar seletaks meile inimkeeles lahti, mida tähendavad mõisted nagu «geoblokeering» ja «digiarhiveerimine» ning kuidas ja kas üldse need tavainimest puudutavad,» avas Derlõš õhtuse arutelu teemasid.