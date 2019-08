Galerii ja video: Päev võtteplatsil! Tutvu kolme õe hämaratest seiklustest rääkiva noortekomöödia «Öölapsed» tegelastega

Kaamera ees said sõna režissöör ise ning näitlejad Laine Mägi, Grete Konksi ja samal päeval 19. sünnipäeva tähistanud Alice Siil. Stseenis, mille kaameraproove intervjuude vahel näha saab, astus kahe noorima näitleja isana üles Peeter Oja.

2020. aastal esilinastuv film «Öölapsed» räägib kolmest elus murdehetkeni jõudnud õest. Äsja gümnaasiumi lõpetanud Liis (Grete Konksi, «Klassikokkutulek 2») avastab, et planeeritud tulevik poiss-sõbraga ei olegi nii kindel. Vanem õde Karin (Piret Krumm, «Klassikokkutulek 3»), oma vanemate ootuste esimene ohver, püüab toime tulla tänapäeva seksistlikus ärikeskkonnas. Õdedest noorim, teismeline Jane (Alice Siil) püüab vastu hakata peoloomast sõbranna survele tõestada end kellenagi, kes ta ei ole. Ühe saatusliku öö jooksul paljastuvad saladused ja tunded, mida ükski neist endale varem tunnistada pole tahtnud.

«Tegu on filmiga noortelt noortele, kus lisaks juba tuntud näitlejatele teevad kinodebüüdi mitmed uued talendid,» iseloomustab filmi režissöör Priit Pääsuke («Keti lõpp»), kelle jaoks on tegu teise täispika mängufilmiga. «Oodata on humoorikat ja hoogsat lugu, kust ei puudu ka mõtlemapanev külg,» lisas Pääsuke.